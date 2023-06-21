Зеленский не сообщил, готов ли поддержать закон о легализации однополых партнерств

Как отметил президент Украины, даже в случае принятия закона о партнерствах - это не будет означать изменение определения брака, закрепленного в основном законе

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не сообщил, поддержит или отклонит закон о легализации однополых партнерств в случае его принятия Верховной радой. Такую позицию он высказал в ответ на электронную петицию с призывом наложить вето на этот закон, которая собрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.

В своем ответе Зеленский констатировал, что в Верховную раду был внесен закон "Об институте регистрируемых партнерств", который может относиться и к однополым парам. Глава государства подчеркнул, что по конституции вопрос принятия закона относится исключительно к полномочиям парламента. "В соответствии с предоставленными основным законом Украины полномочиями (статья 94) глава государства после получения принятого Верховной радой Украины закона подписывает его, принимая к исполнению, и официально обнародует, или возвращает с мотивированными предложениями в парламент для повторного рассмотрения", - написал Зеленский в своем ответе на петицию с призывом наложить вето на закон.

Законопроект "Об институте регистрируемых партнерств" находится на рассмотрении комитета парламента по вопросам правовой политики, сообщил Зеленский. К документу появился ряд замечаний, он нуждается в доработке, проект закона пока не включен в повестку заседаний Верховной рады, отметил президент Украины.

Он добавил, что даже в случае принятия закона о партнерствах - это не будет означать изменение определения брака, закрепленного в основном законе Украины. В своем ответе Зеленский напомнил, что летом прошлого года уже отвечал на петицию в поддержку легализации однополых партнерств. Как и в своем ответе на предыдущую петицию, в нынешний раз он повторил, что конституция Украины определяет брак как союз мужчины и женщины, а вносить изменения в основной закон запрещено в период военного положения, действующего сейчас в стране.