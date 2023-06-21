Администрация президента ЮАР предупредила о мошенниках, собирающих деньги от его имени

Подробности об используемых мошенниками схемах не сообщаются

ПРЕТОРИЯ, 21 июня. /ТАСС/. Администрация президента ЮАР Сирила Рамапосы распространила в среду уведомление о том, что в стране появились мошенники, которые через социальные сети пытаются собрать с людей деньги по просьбе главы государства. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном портале администрации.

"Президент [ЮАР] не запрашивал никакие фонды и не поддерживал никакие выплаты или контракты для третьей стороны, в том числе через социальные сети, электронную почту, голосовые и текстовые сообщения, мессенджеры, - говорится в нем. - Если к вам поступили подобные просьбы, то следует немедленно прекратить общение с мошенниками, а если вы уже направили деньги, то немедленно обратитесь в правоохранительные органы".

Администрация не сообщает подробностей ни об используемых мошенниками схемах, ни о возможных подозреваемых. Также пока неизвестно, когда начала действовать эта схема, какая по размеру сумма уже могла быть собрана под предлогом оказания помощи президенту ЮАР и на какие конкретно цели.