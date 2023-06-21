21 июня, 18:24

Копии карты "Тройка", подписанной Путиным, повесят на плавучих причалах в Москве

Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Также схему первого маршрута московских речных электросудов с подписью президента могут растиражировать

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Копии карты "Тройка", подписанной президентом РФ Владимиром Путиным при запуске в Москве первого в мире круглогодичного речного электротранспорта, повесят на плавучих причалах и разместят на медиаэкранах в электросудах. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Уже стало доброй традицией, что президент России Владимир Путин в честь важных свершений Московского транспорта оставляет свой автограф для пассажиров. В этот раз - на карте "Тройка". Ее копии мы повесим на плавучих причалах и разместим на медиаэкранах в электросудах", - говорится в сообщении.

Во вторник советник заммэра столицы по вопросам транспорта Юлия Темникова сообщала ТАСС, что схему первого маршрута московских речных электросудов с подписью президента РФ могут растиражировать.

Ранее в столичной подземке появилось свыше 1,2 тыс. копий схемы Московского метрополитена, подписанной президентом в день открытия замыкающих участков Большой кольцевой линии и нанесенной на карту города. На ней отметили все существующие линии и станции, а также те, которые откроются в 2023 году. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
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