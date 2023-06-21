Поврежденный участок крыши дома на Маросейке восстановят

По словам заместителя гендиректора ФКР Москвы Владимира Кожиченкова, жильцам ничего не угрожает

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Поврежденный участок крыши дома №10/1, строение 1, на улице Маросейка восстановят в рамках капитального ремонта. Пострадавших в результате инцидента нет, жильцам дома ничего не угрожает, сообщил ТАСС в среду заместитель гендиректора ФКР Москвы Владимир Кожиченков.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что "в Москве во время ремонта дома на Маросейке рухнула крыша и провалилась в квартиру". По информации канала, крыша упала "из-за обломившейся балки, которая держала потолок".

"По адресу: улица Маросейка, д. 10/1, стр. 1, пострадала одна комната в квартире в доме 1880 года постройки в связи с физическим износом деревянной балки. Никто не пострадал. Проведено обследование конструкции. Никакого развития, дальнейшего распространения не будет. Никаких угроз для других квартир нет", - сказал Кожиченков.

Он отметил, что сейчас идут работы по расчистке поврежденного участка крыши.

"Уже проведено обследование. Подготовлено заключение, в рамках которого даны будут проектные решения. Эти решения будут реализованы при капитальном ремонте, который уже идет. Жители пострадавшей квартиры временно переехали. После капитального ремонта они вернутся в свое жилье", - подчеркнул Кожиченков.

По его словам, все ремонтные и восстановительные работы будут проведены за счет средств Фонда капитального ремонта Москвы.