В КЧР началось строительство распределительных газовых сетей для курортного города Теберды

Общая протяженность распределительных газопроводов составит 5 км

ЧЕРКЕССК, 21 июня./ТАСС/. В курортном горном городе Теберде Карачаево-Черкесии начались работы по строительству распределительных газовых сетей протяженностью 5 км. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Черкесск".

"Мы приступили к реализации первого этапа газификации города Теберды. Строительные работы будут завершены в четвертом квартале текущего года, и мы сразу сможем приступить к подключению домовладений, готовых к приему газа, на основании заявок на догазификацию", - рассказал гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз Черкесск" - Управляющая организация АО "Газпром газораспределение Черкесск" Олег Дергачев.

Отмечается, что общая протяженность распределительных газопроводов составит 5 км. Проектом также предусмотрена установка двух пунктов редуцирования газа и строительство газопроводов-вводов к частным домовладениям.

В настоящее время также продолжается строительство распределительных сетей в соседнем ауле Верхняя Теберда. В текущем году будет построено 6,3 км уличных газопроводов и 149 газопроводов-вводов к частным домовладениям. Ранее газовая инфраструктура была подведена к 90 домовладениям.

Ранее генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов сообщил, что инвестиции компании в газоснабжение и газификацию Карачаево-Черкесии в 2021-2025 годах составят около 7 млрд рублей. В рамках программы развития газоснабжения и газификации республики компания намерена провести реконструкцию двух газораспределительных станций и техническое перевооружение еще четырех. Будет построено еще 372 км газораспределительных сетей, газифицированы 25 населенных пунктов, обеспечена техническая возможность для газификации еще 8 тыс. домовладений. Также запланировано строительство семи межпоселковых газопроводов, к тому же 30 котельных перейдут на природный газ.

Как ранее отметил глава КЧР Рашид Темрезов, в регионе обеспечен высокий уровень газификации, который за последние 10 лет вырос с 70% до 83%. К 2026 году планируется обеспечить полную техническую возможность газификации всей республики.