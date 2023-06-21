На Мамаевом кургане зажгут картину из 15 тыс. частиц Вечных огней из городов-героев России

"Волонтеры Победы" проводят в Волгограде международную патриотическую акцию

ВОЛГОГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Огненную картину из 15 тыс. частиц Вечных огней, доставленных в Волгоград из других городов-героев России, зажигают на Мамаевом кургане в память о павших в годы Великой Отечественной войны, передает в среду корр. ТАСС.

В ночь с 21 на 22 июня, в День памяти и скорби, участники движения "Волонтеры Победы" проводят на Мамаевом кургане в Волгограде международную патриотическую акцию "Огненные картины войны" в память о погибших в годы Великой Отечественной. Частицы огня в город на Волге доставили добровольцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Тулы, Смоленска, Мурманска, Керчи и Севастополя. В торжественной церемонии зажжения свечей участвует 100-летний ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Михаил Пеймер.

"Волонтеры Победы" доставили сегодня частицы Вечных огней автопробегом по центральной набережной до Мамаева кургана. Мы начали зажжение свечей, будет более 15 тыс. лампад. Картина будет зажигаться постепенно и долго гореть - до 2 часов ночи. А на LED экране изображен онлайн-силуэт этой картины, где будут появляться виртуальные свечи с видеороликами, которые снимали и присылали нам жители всей России", - рассказал ТАСС представитель пресс-службы "Волонтеров Победы" Даниил Кирпиченко.

Огненная картина представляет из себя изображение пятиконечной звезды и скульптуры "Родина-мать зовет!", ее площадь 8 на 18 метров.

На Мамаевом кургане в Волгограде также состоялась памятная акция региональной полиции "Завтра была война…". Сотрудники регионального Главка МВД совместно с руководством региона, кадетами полицейских классов, курсантами Волгоградской академии МВД России поднялись к подножию "Родины-матери" со свечами в руках.

На территории Волгограда и Волгоградской области (ранее - Сталинграда и Сталинградской области), в период Великой Отечественной войны прошла одна из крупнейших битв по масштабу, длительности и количеству участников. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками. В 2023 году отмечается 80-летие победы в Сталинградской битве.