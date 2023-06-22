В Брестской крепости пройдут митинг-реквием и презентация книги о преступлениях нацистов

Мероприятия, приуроченные ко Дню всенародной памяти жертв ВОВ и геноцида белорусского народа, начнутся в крепости в половине третьего ночи

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Памятные мероприятия и презентация книги о военных преступлениях нацистов и их пособников в отношении народов Советского Союза пройдут в 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны в мемориальном комплексе "Брестская крепость".

Брестская крепость, в первые же минуты войны принявшая на себя удар гитлеровской армии, является символом сопротивления фашистским захватчикам. Находясь в окружении, испытывая острую нехватку боеприпасов, медикаментов, продовольствия и воды, бойцы Красной армии, пограничники, военнослужащие войск НКВД и члены их семей проявили исключительную стойкость и мужество, около месяца обороняя цитадель. В 1965 году Брестской крепости было присвоено звание "Крепость-герой" с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

Мероприятия, приуроченные ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, в крепости начнутся в половине третьего ночи с концерта "Музыка памяти", который на площади Церемониалов даст камерный оркестр Брестской областной филармонии. Спустя час начнется митинг-реквием "Памяти павших будьте достойны", в ходе которого представители властей и общественности, а также иностранные делегации возложат цветы и венки к Вечному огню. После минуты молчания торжественным маршем пройдут военнослужащие.

С пяти до шести утра на территории Кобринского укрепления около 250 энтузиастов из Белоруссии, России, Литвы, Латвии, Эстонии и Японии представят историческую реконструкцию эпизодов героической обороны Брестской крепости летом 1941 года. Будет задействована как оригинальная техника времен войны, так и современные реплики.

Презентация книги

Днем в Брестской крепости состоится презентация книги "Срока давности не имеют" из серии "Библиотека Союзного государства". Подготовленное историками Белоруссии и России при участии сотрудников прокуратур, министерств юстиций и судебных органов двух стран издание рассказывает о военных преступлениях нацистов и их пособников против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев ранее заявлял о том, что издание "подтвердит факты геноцида в отношении народов Советского союза, в отношении граждан, которые проживали на территории Белоруссии в 1941-1944 годах", а также то, что "блокада Ленинграда и варварское, зверское, отношение немцев к жителям Ленинградской области - это тоже факт геноцида, исторически и юридически подтвержденный".

В рамках презентации планируется проведение круглого стола в формате "Минск - Брест - Москва" с участием Мезенцева, директора Службы внешней разведки РФ, председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина, председателей следственных комитетов Белоруссии и России Дмитрия Горы и Александра Бастрыкина, генеральных прокуроров двух стран Андрея Шведа и Игоря Краснова, вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, зампредседателя Госдумы Анны Кузнецовой, представителей руководства некоторых министерств и ведомств, а также регионов России и Белоруссии, иностранных дипломатов.