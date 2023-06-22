Fox: в одном из округов Флориды объявили карантин из-за нашествия африканских улиток

Этот вид является переносчиком паразита, вызывающего менингит

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Власти американского штата Флорида объявили карантин в округе Брауард из-за нашествия гигантских африканских улиток, которые являются переносчиками паразита, вызывающего менингит. Об этом в среду сообщил телеканал Fox News со ссылкой на заявление Департамента сельского хозяйства и бытового обслуживания Флориды.

Чиновники ввели карантинные меры в зоне площадью несколько квадратных километров в городе Мирамар, намереваясь уничтожить улиток, которые способны проедать штукатурку и другие стройматериалы. "Во время действия карантина запрещается перемещать улиток, а также любые другие объекты, которых касаются карантинные меры, включая растения и их фрагменты, почву, отходы, мусор, компост или строительные материалы внутри или за пределы карантинной зоны без соответствующего соглашения", - указано в документе. "Это одна из самых опасных улиток в мире, она поедает по меньшей мере 500 видов растений", - уточняет ведомство. Отмечается, что этот вид улиток может нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству и экологии штата, а также является переносчиком паразита, вызывающего менингит.

Размер улиток варьируется от 5 до 20 см. Их содержание в качестве домашних питомцев незаконно, однако из-за размера и цвета они стали желанным объектом для многих коллекционеров.

Телеканал уточняет, что это не первый случай нашествия улиток в истории штата. Этот вид был впервые обнаружен во Флориде в 1969 году. Власти объявляли о полном уничтожении популяции гигантских африканских улиток на территории штата в 1975 и 2021 году, однако случаи их обнаружения продолжают фиксироваться.