В Подмосковье с начала года установили 15 зарядных станций для электромобилей

Мощность объектов составляет 22 кВт, что позволяет заряжать электромобиль или любой другой электротранспорт в оперативном режиме

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Почти 260 станций для зарядки электромобилей установили в Московской области, из них 15 ввели в работу в текущем году. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального министерства энергетики.

"Министерство энергетики Московской области реализует программу развития электрозарядной инфраструктуры. С начала года специалисты "Мособлэнерго" ввели в работу 15 новых зарядных станций для электромобилей в Подмосковье. Отдельно стоящие зарядные станции для электромобилей уставлены в Химках, Клину, Звенигороде, Балашихе, Лосино-Петровском, Видном, Мытищах, Красногорске, Малых Вяземах Одинцовского городского округа и КП "Варежки-3" г. о. Щелково", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мощность зарядных станций составляет 22 кВт, что позволяет заряжать электромобиль или любой другой электротранспорт в оперативном режиме.

В пресс-службе рассказали, что до конца текущего года специалисты "Мособлэнерго" установят в Подмосковье еще шесть зарядных станций для электромобилей.

Проект по развитию электрозарядной инфраструктуры реализуется Министерством энергетики Московской области с 2016 года. За это время на территории 44 городских округов Подмосковья компанией установлено 258 станций для зарядки электромобилей.