Краснов: в новых регионах РФ началось документирование преступлений нацистов в годы войны

Генпрокурор отметил, что к работе по сохранению исторической правды об итогах Великой Отечественной войны уже подключились прокуроры Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Прокуроры четырех новых регионов России - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей - начали работу по документированию преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны. Об этом в четверг заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"К работе по сохранению исторической правды об итогах Великой Отечественной войны уже подключились прокуроры Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В новых российских регионах созданы межведомственные рабочие группы с участием представителей правоохранительных органов, экспертного и научного сообщества, которые приступили к изучению и сбору архивных документов", - сообщил Краснов, который по видеосвязи принял участие в презентации в Бресте в День памяти и скорби памятного издания "Срока давности не имеют…" из серии "Библиотека Союзного государства" с документальными материалами о героическом подвиге народов Советского Союза, геноциде и преступлениях фашистов в годы Великой Отечественной войны.

Он подчеркнул, что в рамках проекта "Без срока давности" российскими прокурорами "на всей территории России, подвергшейся оккупации, организован сбор доказательств с целью закрепления в судебном порядке фактов совершения нацистами чудовищных преступлений против человечества". Генпрокурор напомнил, что в Санкт-Петербурге, Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской и Ростовской областях такие решения судов уже вынесены на основании собранных прокуратурой материалов. В мае исковые заявления поданы также в Волгоградский и Московский областные суды. "Мы продолжим последовательную работу, направленную на сохранение исторической правды о событиях тех лет, - подчеркнул генпрокурор России. - Это особенно актуально в условиях, когда мир вновь столкнулся с нацистской идеологией, возродившейся на Украине, в странах Прибалтики и Западной Европы. В течение десятилетий казалось, что итоги Второй мировой войны являются незыблемым постулатом. Однако реальность такова, что для их утверждения опять, как в 40-х годах прошлого века, требуются судебные решения".

Новые приговоры

Работу прокуроров и следователей он назвал логическим продолжением приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов, решений Хабаровского, Смоленского, Брянского, Минского и других судов. Краснов отметил, что в основу презентуемой в Бресте книги легли собранные следователями и прокурорами двух стран материалы о массовом истреблении граждан СССР, а также документы по блокадному Ленинграду. Изданию книги предшествовала масштабная работа, проводимая совместной рабочей группой генеральных прокуратур России и Белоруссии, в рамках которой осуществлен обмен архивными документами о преступлениях немецко-фашистских захватчиков и их пособников на оккупированных территориях. "Нами исполнено несколько десятков запросов о правовой помощи по уголовному делу о геноциде, расследуемому в Республике Беларусь", - добавил Краснов.