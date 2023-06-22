Краснов считает важным совершенствовать законодательство для охраны исторической памяти

Генпокурор подтвердил нацеленность на продолжение работы российской прокуратуры в этом направлении

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов считает важным совершенствовать законодательство в целях сохранения исторической памяти. Об этом он заявил в четверг, принимая участие посредством видеосвязи в презентации в Бресте в День памяти и скорби памятного издания "Срока давности не имеют…" из серии "Библиотека Союзного государства" с собранными прокурорами и следователями документальными материалами о героическом подвиге народов Советского Союза, геноциде и преступлениях фашистов в годы Великой Отечественной войны.

Помимо изучения архивных материалов с целью фиксации преступлений и фактов геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, указал Краснов, "не менее важно совершенствовать правовое регулирование в сфере борьбы с проявлениями фашизма, недопущения искажения роли народов Советского Союза в Великой Отечественной войне".

Он напомнил, что с участием Генеральной прокуратуры России уже принято несколько новых законов, среди которых нормы об уголовной ответственности за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики (статья 282.4 УК РФ), административная ответственность за публичное отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии (статья 13.48 КоАП РФ). Закреплен статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы нашей страны, за публичное осквернение которого предусмотрена административная и уголовная ответственность. "Убежден, что в современных реалиях сохранение исторической памяти о преступлениях нацистов является стратегической задачей. А ее реализация - одно из звеньев цепи по обеспечению национальной безопасности и защиты суверенитета наших стран, - отметил генпрокурор. - Со своей стороны подтверждаю нацеленность на продолжение работы российской прокуратуры в данном направлении".