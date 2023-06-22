В Бельгии возложили цветы к могилам павших в борьбе с нацизмом советских воинов

В церемонии участвовали и.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов и атташе по вопросам обороны посольства России в Бельгии Игорь Колодин

БРЮССЕЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония возложения цветов к захоронениям советских граждан, павших в борьбе с нацизмом, состоялась в Брюсселе на кладбище коммуны Эвер в связи с 82-й годовщиной начала Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие и. о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов и атташе по вопросам обороны посольства России в Бельгии Игорь Колодин, передает корреспондент ТАСС.

"22 июня - это повод заявить сегодняшним политическим реваншистам, что Россия не позволит перечеркнуть итоги Второй мировой войны, стереть память о наших дедах и прадедах, кто ценою жизни спас Европу от нацизма. Тем, кто продолжает снабжать Украину смертоносным оружием, считаем необходимым напомнить об их исторической ответственности перед населявшими Советский Союз народами за совершенные в ходе Великой Отечественной войны преступления", - заявил корреспонденту ТАСС Кирилл Логвинов.

В четверг в Русском доме Брюсселя состоится показ художественного фильма "Нюрнберг" режиссера Николая Лебедева, которому будет предшествовать минута молчания в память о миллионах людей, отдавших жизни в борьбе с нацизмом.

На территории Бельгии преданы земле свыше 310 советских граждан, погибших в годы Второй мировой войны. Большинство из них были вывезены на работы в Бельгии как военнопленные, бежали и продолжили свою борьбу в составе бельгийских отрядов Сопротивления. Ежегодно в Бельгии находят новые захоронения советских и российских солдат, относящиеся к периоду как Второй, так и Первой мировой. Поисковая работа продолжается российским посольством и активистами-соотечественниками.