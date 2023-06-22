В Русском доме в Париже заявили о недопустимости искажения исторической правды

Память о подвиге участников Великой Отечественной войны хранится в каждой семье, отметила исполняющая обязанности руководителя организации Светлана Жилина

ПАРИЖ, 22 июня. /ТАСС/. Память о подвиге участников Великой Отечественной войны хранится в каждой семье, в нынешних условиях долг каждого не позволить исказить правду о событиях военных лет. Об этом в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС заявила исполняющая обязанности руководителя Русского дома науки и культуры (РДНК) в Париже Светлана Жилина.

"Память о героизме участников Великой Отечественной войны сегодня хранится в каждой семье, передаваясь из поколения в поколение. Наш священный долг не позволить исказить историческую правду", - отметила она после церемонии возложения цветов к памятнику русским героям французского движения Сопротивления на парижском кладбище Пер-Лашез в связи с 82-й годовщиной начала Великой Отечественной войны.

Минута молчания у памятника русским героям французского движения Сопротивления на парижском кладбище Пер-Лашез © Александр Васильев/ ТАСС

По словам Жилиной, "сегодня особенно важно помнить о воинах, в том числе героях Сопротивления, которые самоотверженно противостояли нацизму в годы войны в СССР и других странах".

Как сообщили в РДНК, памятные мероприятия проходят в четверг в разных городах Франции, в частности в Ванве, Ле-Бурже и Монпелье. В них принимают участие соотечественники и представители французской общественности.

Всего во Франции начиная с 1940 года против немецко-фашистских захватчиков воевали свыше 30 тыс. советских граждан и русских эмигрантов, каждый пятый из них погиб.