К памятнику советским солдатам в Будапеште возложили венок в годовщину начала войны

Посол России в Венгрии Евгений Станиславов считает, что "эта дата - повод вспомнить о тех уроках Второй мировой войны, которые, к сожалению, в Европе, да и в целом в мире сейчас пытаются заставить забыть"

БУДАПЕШТ, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники посольства России в Венгрии в четверг в связи с 82-й годовщиной начала Великой Отечественной войны возложили венок к монументу советским воинам-освободителям на площади Сабадшаг в центре Будапешта.

Беседуя с журналистами после торжественной церемонии, посол России в Венгрии Евгений Станиславов отметил: "22 июня мы вспоминаем о трагических событиях, когда Советский Союз подвергся нападению фашистской Германии". "Вспоминаем колоссальные жертвы, которые выпали на долю нашей страны в трудные годы Великой Отечественной войны, и отдаем дань памяти, уважения и восхищения мужеством наших солдат, которые освободили Европу от нацистов", - сказал дипломат.

В то же время Станиславов считает, что "эта дата - повод вспомнить о тех уроках Второй мировой войны, которые, к сожалению, в Европе, да и в целом в мире сейчас пытаются заставить забыть". Между тем, подчеркнул он, именно забвение уроков Второй мировой войны "стало глубинной причиной происходящего сейчас на Украине кризиса, причиной возникновения там неонацизма, возникновения угроз безопасности" России, которые ее вооруженные силы вынуждены ликвидировать в ходе специальной военной операции.

Посол также отметил, что российская сторона признательна венгерским партнерам за то, что они соблюдают соглашения о защите воинских мемориалов и захоронений. Венгрия не подвержена "войне с памятниками", поднявшейся в последние годы в Европе, уточнил Станиславов.

В свою очередь военный атташе России в Венгрии полковник Олег Смирнов рассказал в беседе с журналистами, что для него 22 июня является "очень личной датой", поскольку в этот день за год до начала войны родилась его мама, а спустя 28 лет в тот же самый день родился он сам. Российский офицер считает, что это повлияло на его выбор профессии.

Монумент в центре города

Памятник советским воинам, погибшим во Второй мировой войне, был установлен в Будапеште по проекту венгерского архитектора Антола Кароя в 1946 году. 15-метровый обелиск увенчан золотой звездой, на двух сторонах сделаны надписи по-русски и по-венгерски: "Слава советским героям-освободителям". Ранее на этом месте находилось воинское захоронение, которое было перенесено на городское кладбище в Будапеште.

В сражениях против гитлеровских войск в Венгрии погибли более 140 тыс. солдат и офицеров Красной армии. Особенно ожесточенными были бои за Будапешт, превращенный фашистами в неприступную крепость. В ходе операции по освобождению города в октябре 1944 - феврале 1945 года погибли более 80 тыс. советских военнослужащих.