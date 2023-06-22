В Севастополе открыли выставку о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны

Цель экспозиции заключается в том, чтобы сохранить историческую правду о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения в годы Великой Отечественной войны

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Выставка фотографий и документов, рассказывающих о преступлениях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны, открылась в четверг на территории 30-й бронебашенной береговой батареи в Севастополе. Об этом ТАСС сообщил директор Военно-исторического музея фортификационных сооружений Эдуард Крайнов, в состав которого входит музейный комплекс.

"22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В тот день в каждую семью ворвалась война, принесшая горе, смерть и разрушения. Мы помним весь ужас преступлений нацизма против мирного населения Севастополя, и не должны его забывать. Поэтому сегодня, в День памяти и скорби, была открыта выставка "Без срока давности", - сказал он.

На стендовой выставке, подготовленной архивом Севастополя, размещены фотографии разрушенного города и мест массового сбора горожан, откуда их насильственно отправляли в Германию, газетные статьи о жизни в оккупированном городе, приказы и протоколы времен войны. Цель выставки - сохранить историческую правду о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения в годы Великой Отечественной войны, добавил Крайнов.

Также на территории комплекса открыта для посещения выставка "Под грифом СВО: специальная военная операция", экспонаты которой собраны силами сотрудников музея, военнослужащих Черноморского флота и жителей освобожденных территорий. Коллекция постоянно пополняется. Среди экспонатов - полевая форма и образцы вооружения российской и украинской армий, а также информационные стенды, рассказывающие о развитии вооруженного конфликта.