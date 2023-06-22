Протестующие в Молдавии фермеры дали властям пять дней на выполнение их требований

Председатель возглавившей протесты ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь сообщил, что аграрии хотят услышать от властей конкретные суммы выделенной им помощи и четкие сроки ее выплаты

КИШИНЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Фермеры, протестующие в Молдавии, дали правительству страны пять дней для выполнения выдвинутых ими требований. Об этом заявил председатель возглавившей протесты ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь после состоявшихся в четверг переговоров с премьером Дорином Речаном.

"Премьер попросил немножко времени. Мы согласились подождать до утра вторника. Но если мы увидим, что они просто тянут время и к утру вторника не будет конкретного ответа, то реакция фермеров может быть еще более жесткой. Какой - увидите", - сказал Слусарь на брифинге. Он подчеркнул, что аграрии хотят услышать от властей конкретные суммы выделенной им помощи и четкие сроки ее выплаты.

В четверг фермеры на тракторах сначала заблокировали движение в центре Кишинева, а затем пригнали их к парламенту и администрации президента. Таким образом они выразили недовольство прошедшими переговорами с правительством и президентом Майей Санду, которая призвала их "учитывать реальные возможности, которые сегодня есть у государства и правительства". Речан пообещал, что правительство попросит у Европейского союза финансирование, чтобы оказать помощь аграрному сектору. Он объяснил, что помощь фермерам обойдется стране в 700 млн леев (около $40 млн) и таких ресурсов у правительства сейчас нет. Глава кабмина выразил надежду, что Брюссель согласится оказать дополнительную финансовую помощь, которая будет направлена на поддержку фермеров.

Молдавские аграрии уже неделю проводят протесты. 20 июня они пригнали к зданию правительства сельскохозяйственную технику, а на прошлой неделе заблокировали ряд дорог. Они потребовали от властей ввести запрет на ввоз в страну зерновых с Украины по примеру стран Восточной Европы. По их словам, подавляющее большинство мелких и средних фермеров находятся на грани банкротства, так как в 2022 году серьезно пострадали от засухи, высокой инфляции и увеличения процентных ставок по кредитам. Кроме того, цены на зерно, кукурузу и подсолнечник в стране упали практически в два раза. Фермеры также требуют выделить компенсации для мелких и средних производителей зерна в размере около $170 за га, выплатить задолженности по субсидиям за прошлый год и возместить налог на добавленную стоимость за приобретение топлива.

Власти Молдавии проинформировали Украину о планах введения ограничений. В ответ замминистра экономики Украины Тарас Качка назвал планы Кишинева "крайне недружественным шагом", который "повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдавии". После этого заявления в Кишиневе отказались от ограничений. Взамен власти пообещали оказать дополнительную помощь фермерам.