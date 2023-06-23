В ремонтном корпусе электродепо "Аминьевское" в Москве установят почти 4 тыс. светильников

Площадь корпуса составляет 36,8 тыс. кв. м

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Почти 4 тыс. световых приборов установят в отстойно-ремонтном корпусе строящегося на западе Москвы электродепо "Аминьевское", которое будет обслуживать поезда Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Отстойно-ремонтный корпус является одним из самых крупных объектов на территории электродепо "Аминьевское", его площадь составляет 36,8 тыс. кв. м. В здании ведется монтаж освещения: в технической, ремонтной зоне, на фасадах, в служебных и бытовых помещениях будет размещено 3 933 осветительных прибора, выполненных по энергосберегающим технологиям", - сказал он.

По словам Бочкарева, отстойно-ремонтный корпус рассчитан на 29 канав, из них 24 предназначены для отстоя, четыре - для ремонта и одна - для мойки вагонов подвижного состава.

Как уточнили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, электродепо "Аминьевское" строится на западе столицы на территории бывшей промзоны площадью порядка 15,7 га - в районе пересечения улицы Генерала Дорохова с Верейской улицей. Оно предназначено для ремонта и отстоя поездов БКЛ. Наряду с ним подвижной состав этой линии обслуживают депо "Замоскворецкое" и "Нижегородское". В результате запуска электродепо будет создано 1 350 рабочих мест.