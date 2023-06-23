В Самаре раньше срока открыли новый корпус детской инфекционной больницы

Губернатор области Дмитрий Азаров отметил, что каждая палата оснащена медицинским кислородом и в случае необходимости может работать как реанимация

САМАРА, 23 июня. /ТАСС/. Новый корпус Самарской областной детской инфекционной больницы на 100 коек открылся в Самаре раньше намеченных сроков, передает корреспондент ТАСС с места события. В церемонии открытия приняли участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Этот объект, который сегодня появился, он очень актуальный, важный для субъекта Российской Федерации - Самарской области. [Построен] абсолютно по новым стандартам, с учетом уже всего нашего опыта за период пандемии. Здесь полностью разделены все потоки, [есть] возможность поступления пациентов непосредственно с улицы. <...> [Есть] полностью оборудованные лаборатории для дифференциальной диагностики различных типов инфекций, реанимационная защита", - сказал Мурашко.

В свою очередь Азаров подчеркнул, что новый корпус был долгожданным объектом для коллектива больницы и жителей региона. "Надежды эти [на новый корпус] не 20, лет 40, наверное, у коллектива были, а сейчас просто взяли мы и сделали этот новый корпус детской инфекционки. Понимаем, что болезни видоизменяются, понятно, что корпус готов уже сегодня принять пациентов от 3 месяцев, здесь высококвалифицированный коллектив готов оказывать помощь самым маленьким гражданам нашей страны", - сказал глава региона.

По его словам, каждая палата оснащена медицинским кислородом и в случае необходимости может работать как реанимация. Азаров добавил, что у медучреждения уже есть лицензия и оно может приступать к работе.

Современное здание нового корпуса пристроено к уже существующей инфекционной больнице на улице Шверника. Необходимость в нем возникла давно, так как старое здание детской больницы было построено в 1948 году. Сначала в нем располагался детский сад, в 1964 году он был переоборудован под больницу, рассчитанную всего на 120 мест. Строительство нового корпуса началось в мае 2021 года, изначально по контракту предполагалось, что учреждение сдадут в сентябре текущего года.

В медучреждении есть приемное и реанимационное отделения, специализированные палаты-боксы. В стационаре не пересекаются потоки пациентов, при этом обеспечена безопасность персонала и обработка материалов.