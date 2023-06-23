ВДНХ подготовила маршрут по локациям для фотохудожников

Среди локаций: "Лента Мебиуса", исторический фонтан "Золотой колос", Зеленый лабиринт

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Главная выставка страны подготовила маршрут по локациям для фотохудожников и фотолюбителей. Среди них: "Лента Мебиуса", исторический фонтан "Золотой колос", Зеленый лабиринт, сообщила в пятницу пресс-служба ВДНХ.

"Чтобы попасть в первую точку фотопрогулки по ВДНХ, нужно прогуляться к зоне Ландшафтного парка "Природа культивируемая". Здесь расположилась главная новинка этого сезона - урбан-тропа "Лента Мебиуса". Необычные футуристичные снимки обеспечены как при съемке общего плана локации, так и во время прогулки по многоуровневой конструкции. А неподалеку от "Ленты Мебиуса" фотохудожников ожидает легендарный исторический фонтан "Золотой колос", третий по величине и самый зрелищный на ВДНХ", - говорится в сообщении.

Кроме этого, рядом с "Золотым колосом" расположена станция проката лодок, которые арендуют для водных прогулок у фонтана. Такой реквизит может идеально вписаться в сюжет романтической фотосессии или послужить основой для тематической фотозарисовки.

Следующая фотолокация - Зеленый лабиринт, который находится в зоне Ландшафтного парка "Природа развлечений". Главная особенность места - определенные растения создают полюса четырех чувств и эмоций: страха, успокоения, любви и восхищения. Можно вдохновиться этой идеей и взять ее за основу для творческой фотосъемки или придумать свою уникальную концепцию и воплотить ее в жизнь среди зеленых "комнат" лабиринта.

В зоне Ландшафтного парка "Природа дикая" можно подняться на уровень крон деревьев и сфотографировать Шереметьевские дубравы. Завершить фотопрогулку можно на Центральной аллее ВДНХ у фонтана "Дружба народов".