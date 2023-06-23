В ДНР 20 сотрудников МЧС наградили медалями и нагрудными знаками

Спасатели получили медали "За храбрость" и "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", а также ведомственные знаки "За заслуги"

ДОНЕЦК, 23 июня. /ТАСС/. Медали "За храбрость" и "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", а также нагрудные знаки МЧС России "За заслуги" получили 20 сотрудников МЧС ДНР. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

"Обсудили с главой МЧС РФ Александром Куренковым стоящие перед региональным ведомством задачи, а также наградили лучших спасателей. 20 сотрудников МЧС республики получили медали МЧС России "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", нагрудный знак МЧС России "За заслуги", а также медаль ДНР "За храбрость" IV степени", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

По словам Пушилина, Куренков оценил работу сотрудников спасательного ведомства региона на "пять с плюсом" и отметил, что они, "рискуя собственной жизнью, спасают другие".