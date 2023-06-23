Строительные работы на пересадочном узле "Варшавская" в Москве выполнены на треть

Итогом реализации проекта станет комфортная пересадка пассажиров, увеличенная пропускная способность существующих улиц и улучшенная транспортная доступность прилегающих районов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Строительство объектов в рамках технологической части транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на станции московского метрополитена "Варшавская" выполнено на треть, сообщил в пятницу руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время ведутся работы по строительству отстойно-разворотной площадки, здания конечной станции наземного городского транспорта и перекладке инженерных коммуникаций. Строительную готовность объекта мы оцениваем приблизительно на треть, окончание строительства по контракту - I квартал 2024 года", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба.

Как пояснили в департаменте, транспортно-пересадочный узел у метро "Варшавская" создается для комфортной пересадки пассажиров между различными типами общественного транспорта. Он объединит одноименную станцию столичной подземки с остановочным пунктом "Коломенское" Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД).

"В рамках технологической части ТПУ "Варшавская" предусматривается строительство объектов Мосгортранса, в том числе пяти зарядных станций для электробусов, перехватывающей парковки на 160 машино-мест, мест для посадки-высадки пассажиров, стоянки такси. Кроме того, будет реконструирована существующая и построена новая улично-дорожная сеть общей протяженностью 1,3 км", - добавили в пресс-службе.

По завершении работ планируется разбить газон площадью чуть меньше одного гектара, высадить около 160 деревьев и 300 кустарников. "Итогом реализации проекта станет комфортная пересадка пассажиров, увеличенная пропускная способность существующих улиц и улучшенная транспортная доступность прилегающих районов", - заключил Загрутдинов.