Билл Гейтс выделит $7 млрд на поддержку борьбы с полиомиелитом в Нигерии

В 2012 году на Нигерию приходилось более 50 % всех случаев заболевания полиомиелитом в мире

ПРЕТОРИЯ, 23 июня. /ТАСС/. Фонд Билла Гейтса в течение четырех лет выделит Нигерии $7 млрд для поддержки плановой иммунизации и Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита. Об этом, как сообщила в пятницу нигерийская газета Leadership, было объявлено на форуме губернаторов страны.

Вице-президент Нигерии Кашим Шеттима заявил на встрече, что страна намерена "продолжать решать проблемы финансирования первичного звена системы здравоохранения". По его словам, "полиомиелит является одним из основных вызовов, с которым врачи сталкиваются при оказании первичной медицинской помощи". Правительство Нигерии, указал он, планирует "изыскивать собственные средства для закупки препаратов, а также увеличить мощности по производству вакцин и добиться, чтобы каждый нигерийский ребенок был охвачен иммунизацией".

Число получивших вакцину от полиомиелита в Нигерии выросло с 33% до 57% в 2016-2021 годах. Заболеваемость же снизилась на 84 % до менее 200 случаев в 2021-2022 годах.

Еще в 2012 году на Нигерию приходилось более половины всех случаев заболевания полиомиелитом в мире.