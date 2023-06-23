В Пермском крае для жителей Березников из зоны аварии построят новую инфраструктуру

По словам полпреда президента в ПФО Игоря Комарова, проект по переселению жителей Березников из аварийного жилья, который реализовывался почти 10 лет, подходит к завершению

ПЕРМЬ, 23 июня. /ТАСС/. Химический техникум, Дом культуры и новые дома для будущих сотрудников строящегося предприятия компании "Акрон" появятся в новом микрорайоне "Любимов", куда переехали жители Березников (Пермский край) из зоны техногенной аварии. Об этом сообщил в пятницу губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в ходе рабочей поездки в регион полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова и первого заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Александра Ломакина.

"Из того, что было задумано, на сегодняшний день реализовано абсолютно все. Конечно же, мы продолжим развивать этот микрорайон. Мы уже сейчас находимся в стадии формирования технического задания на проектирование химического техникума, кроме того, завершается проектирование Дома культуры. Мы понимаем, что с развитием промышленного производства в Березниках потребуется жилье. Будем строить, для этого все есть: и коммуникации, и земельные участки, поэтому, я думаю, это не последний дом, планов еще много", - сказал Махонин. Он также отметил, что сейчас в Березниках идет строительство калийной шахты компании "Акрон", также в планах руководства региона есть совместные проекты с госкорпорацией "Росатом".

По словам полпреда президента в ПФО Игоря Комарова, проект по переселению жителей Березников из аварийного жилья, который реализовывался почти 10 лет, подходит к завершению. "Реализация проекта длилась почти 10 лет, и сегодня с уверенностью можно сказать, что поручение президента России Владимира Путина по переселению граждан из зоны техногенной аварии завершается, и завершается успешно", - сказал Комаров. Также, по словам первого замминистра строительства и ЖКХ РФ Александра Ломакина, "здесь построено и качественное жилье, и социальные объекты, и хорошо развита улично-дорожная сеть".

Строительство микрорайона "Любимов" началось в 2014 году. Оно велось на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов, а также средств компании "Уралкалий". За это время было построено 29 многоквартирных домов общей площадью порядка 286 тыс. кв. метров, куда смогли переехать 12 тыс. человек. Сейчас в микрорайоне также открыта школа на 1 224 места с бассейном, работают три детских сада на 240 мест каждый и физкультурно-оздоровительный комплекс, проведено благоустройство дворов и придомовых территорий, обеспечено транспортное сообщение.

Об аварии

Техногенная авария произошла в Березниках в декабре 2004 года, когда в 100 метрах от здания шахтостроительного управления компании "Уралкалий" образовался провал почвы, его размеры сейчас составляют 135 на 144 метра. Здание управления было законсервировано, а на площади перед управлением и близлежащими жилыми домами появились трещины. После этого с периодичностью в год в Березниках образовывались новые провалы. В результате ЧП аварийными были признаны дома вокруг зоны провалов, в которых проживали более 12 тыс. человек, всего в Березниках около 150 тыс. жителей.