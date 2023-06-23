На Ржевском мемориале развернут Георгиевскую ленту

Мероприятие будет проходить каждое воскресенье до конца лета

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Около 300 человек развернут у подножия монумента георгиевскую ленту. Мероприятие будет проходить каждое воскресенье до конца лета, оно станет новой традицией, сообщили ТАСС в пресс-службе Музея Победы.

"На Ржевском мемориале появится новая традиция. Каждое воскресенье до конца лета у подножия величественного монумента будет развертываться самая большая георгиевская лента. 25 июня участниками акции станут около 300 человек", - рассказали в пресс-службе.

25 июня на территории Ржевского мемориала Советскому солдату - филиала Музея Победы будет дан старт новой традиции. Ленту будут разворачивать добровольцы из всероссийского волонтерского кемпинга "СВОи люди", который проходит в Ржевском районе Тверской области, мероприятие организует "Волонтерская рота Боевого братства". Кроме того, 25 июня музейный павильон на территории мемориала и музей "Ставка Сталина" будет бесплатно работать для школьников и студентов. "Мы рады, что молодые люди интересуются историей своей страны, хранят память о подвигах военного поколения. Гости нашего мемориала могут не только, стать участниками различных памятных акций, но и посетить наш музейный павильон и узнать об истории Ржевской битвы", - добавила заведующая Ржевским филиалом Музея Победы Марина Копаева.

Ржев был занят немецкими войсками 24 октября 1941 года, освобожден спустя 17 месяцев - 3 марта 1943 года войсками 30-й армии Западного фронта. Бои под Ржевом стали одним из самых кровавых эпизодов Великой Отечественной войны. Согласно официальным данным, в боях на Ржевском выступе в 1942-1943 годах общие потери советских войск с учетом пропавших без вести и раненых составили более 1,3 миллиона советских солдат и офицеров. Память воинов, павших на ржевской земле, увековечил Ржевский мемориал Советскому солдату. Его открытие стало одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы в 2020 году.