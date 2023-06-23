23 июня, 09:51

Всероссийский Морской конгресс - 2024 планируется провести во Владивостоке

Как сообщила пресс-служба правительства Приморского края, проведение мероприятия позволит не только обменяться опытом с лидерами индустрии, но и презентовать возможности региональных предприятий на международной арене

ВЛАДИВОСТОК, 23 июня. /ТАСС/. Всероссийский Морской конгресс, который ранее раз в два года проходил в Москве, в 2024 году состоится во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

"В 2024 году в Приморье планируется провести Морской конгресс - международное событие для регионов с наиболее развитой морской индустрией, которое станет уникальной платформой с масштабной деловой программой, участием международных экспертов, лидеров отрасли и крупнейших предприятий в сфере судостроения и судоремонта, логистики, добычи водных биологических ресурсов", - говорится в сообщении.

Проведение конгресса позволит не только обменяться опытом с лидерами индустрии, но и презентовать возможности приморских предприятий на международной арене. 

Теги:
РоссияПриморский край
© Информационное агентство ТАСС
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