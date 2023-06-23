В Свердловской области пострадавшие при пожаре в Сосьве получили сертификаты на жилье

В департаменте информационной политики региона сообщили, что свои сертификаты получили уже 19 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Первые 19 сертификатов на приобретение жилья в любой точке Свердловской области выданы жителям поселка Сосьва, пострадавшим в апреле при масштабном пожаре. Об этом в пятницу сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Первые 19 сертификатов на приобретение жилья получили погорельцы Сосьвы, которые выбрали такой механизм поддержки, разработанный правительством по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева", - говорится в сообщении.

Пострадавшим от природного пожара жителям Сосьвы и Таежного и других территорий предоставили выбор между получением готовых квартир, индивидуальных домов и сертификатом о приобретении жилья в любой точке региона. Помощь в виде сертификата выбрали 57 семей, отметили в департаменте. Сумма выплаты зависит от площади утраченного жилья и стоимости квадратного метра на вторичном рынке в муниципалитете.

В конце апреля в свердловских населенных пунктах Таежный, Сосьва, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс произошли пожары. Сгорело 210 строений, в том числе 143 жилых дома. Самые крупные возгорания были зафиксированы в поселках Сосьва и Таежный, их площадь составляла 9 тыс. кв. м и 2,7 тыс. кв. м соответственно. В Сосьве погибли два человека, введен режим ЧС. Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела.