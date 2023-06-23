Участники фотоконкурса "Планета Москва" посетили в ТАСС кабинет-музей Владимира Мусаэльяна

Экспозиция рассказывает о жизни фотокорреспондента, истории ТАСС и страны в целом через избранные работы журналиста, личные вещи и предметы интерьера

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Конкурсанты "Планеты Москвы" и студенты факультета журналистики МГУ им. Ломоносова посетили информационное агентство России ТАСС, основанное в 1904 году. Они побывали в "Гостиной ТАСС", а также в кабинете-музее Владимира Мусаэльяна, одного из самых известных фотожурналистов Советского Союза и России, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"Фотографы и студенты МГУ побывали в кабинете-музее Владимира Мусаэльяна, признанного мастера политического фоторепортажа. За 60 лет работы в ТАСС он много ездил по стране и миру. Снимал подготовку первых космических экипажей и запуски ракет, хрущевскую оттепель, эпоху Брежнева, смену генеральных секретарей, распад СССР и жизнь новой России. Экспозиция рассказывает о жизни фотокорреспондента, истории ТАСС и страны в целом через избранные работы журналиста, личные вещи и предметы интерьера", - приводят в пресс-службе слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Он добавил, что благодаря проведению фототуров участники фотоконкурса "Планета Москва" не только посещают видовые городские объекты, но и знакомятся с историей фотографии и российской журналистики. Конкурс городской фотографии проходит по четырем номинациям, оценивать участников в каждой категории будет профессиональное жюри и эксперты Союза журналистов России. До 30 июня можно прислать не более трех работ в каждой номинации. Победителя в номинации "Народное голосование" выберут подписчики официальных страниц департамента в соцсетях.