Президент Кении предложил создать всемирный "зеленый банк" для борьбы с изменением климата

Уильям Руто считает, что банк будет финансироваться за счет экологических налогов и сборов, в том числе на финансовые операции и ископаемое топливо, на судоходство и авиацию

ПРЕТОРИЯ, 23 июня. /ТАСС/. Президент Кении Уильям Руто предложил создать "зеленый банк", который не зависел бы от Всемирного банка и МВФ и помог преодолеть климатический кризис, сообщает газета Financial Times.

"Нам нужен новый финансовый механизм для борьбы с изменением климата, который не контролируется акционером и не подчиняется интересам какой-либо страны", - сказал он в интервью изданию.

Он предложил создать такой банк, который будет финансироваться за счет экологических налогов и сборов, применяемых во всем мире. По его словам, это могут быть налоги на финансовые операции и ископаемое топливо или сборы на судоходство и авиацию, которые могут составлять от $1,5 до 2 трлн в год.

По данным Всемирного банка за 2022 год, которые приводит газета, введение экологического сбора или других мер по взиманию платы за выбросы парниковых газов от судоходства может приносить доход в размере $60 миллиардов в год.

Руто сказал, что обсудил свое предложение с мировыми лидерами, в том числе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который совместно с премьер-министром Барбадоса Мией Моттли организует саммит. По словам Руто, и Франция, и Китай, и африканские лидеры поддержали его идею.

Президент Кении подчеркнул, что новый банк, работающий независимо от традиционной финансовой архитектуры, помог бы развивающимся странам не накапливать долги в стремлении сократить выбросы и преобразовать свои энергетические системы. По его словам, страны Африки платят за займы гораздо больше, чем их западные коллеги, что создает порочный круг долга.

Кения, экономический центр Восточной Африки, тратит около $5 миллиардов в год на погашение долга, отмечает газета.

Руто считает, что Всемирный банк и МВФ необходимо реформировать, они могли бы инвестировать ежегодно $500 миллиардов на рефинансирование долга развивающихся стран.