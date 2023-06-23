Библиотеки Липецка закупили свыше 50 напечатанных шрифтом Брайля классических произведений

Губернатор региона Игорь Артамонов отметил, что в области прилагают достаточно усилий, чтобы слепые и слабовидящие читатели были полноценными гражданами общества

ЛИПЕЦК, 23 июня. /ТАСС/. Библиотеки Липецка закупили свыше 50 классических произведений, напечатанных шрифтом Брайля для слепых и слабовидящих читателей. Об этом сообщил в пятницу журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Городские библиотеки закупили книги со шрифтом Брайля, слепые и слабовидящие люди смогут прочитать 59 произведений", - сказал Артамонов. Он отметил, что книги с тактильным шрифтом существенно отличаются от обычных изданий: для их изготовления используется более плотная бумага, а на странице помещается значительно меньше текста, чем на печатном листе. К примеру, "Евгений Онегин" Пушкина с таким шрифтом печатается в двух томах, а "Герой нашего времени" Лермонтова - в трех. Также читателям предложат произведения Достоевского, Ремарка, Гоголя, Франсуазы Саган, Шолохова и других.

Губернатор напомнил, что средства на покупку книг получены в рамках нацпроекта "Культура". "В регионе многое делается, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли жить интересной жизнью: посещать учреждения культуры, заниматься спортом, искусством, иметь множество других увлечений", - продолжил Артамонов. Он выразил уверенность в том, что в области "приложено достаточно усилий" для того, чтобы граждане "не чувствовали себя пленниками своих домов, а были полноценными гражданами общества".