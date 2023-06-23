В Москве прошли первые торжественные церемонии со свадебным танцем

Новая площадка для проведения таких церемоний располагается в отеле "Хилтон Москва Ленинградская"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Первые торжественные церемонии со свадебным танцем состоялись в Москве, они прошли на выездной локации "Хилтон Ленинградская" по проекту "Новые адреса счастья". Об этом сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы развиваем проект мэра Москвы "Новые адреса счастья" в соответствии с пожеланиями молодоженов. Сейчас парам доступно более 30 выездных локаций, количество которых с начала проекта увеличилось в 1,5 раза. Меняем не только количество, но и подход к проведению церемонии. Сегодня запустили абсолютно новый вид свадебной церемонии, где молодожены сразу после объявления "мужем и женой" могут исполнить свой первый танец. Подобные запросы от молодых мы получали регулярно", - сказала Ракова.

Она отметила, что для такой церемонии подобрали подходящую локацию: просторный бальный зал отеля "Хилтон Ленинградская", а также увеличили интервал проведения церемоний с 15-30 минут до одного часа. Сегодня на новой площадке заключили брак пять пар.

По словам заммэра, пара может выбрать мелодию для свадебного танца на свой вкус. Прием заявлений на новую площадку с проведением уникальной торжественной церемонии бракосочетания начался с праздника Красная горка и открытия свадебного сезона - 22 апреля 2023 года. Парам предложены на выбор четыре красивые даты - 23.06.23, 23.07.23, 23.08.23 и 23.09.23, которые пользуются особой популярностью среди молодоженов.

"Новая площадка для проведения церемоний со свадебным танцем располагается в отеле "Хилтон Москва Ленинградская". Здание гостиницы, одна из семи сталинских высоток, носит статус памятника архитектуры. После реставрации в 2008 году Ленинградская обрела второе рождение и стала примером сочетания уникального исторического наследия и стандартов отеля международного уровня. Церемонии проходят в бальном зале площадью 300 кв. м на первом этаже гостиницы. Зал величественно декорирован и изящно отделан", - добавила Ракова.

Она уточнила, что подать заявление на площадку в отеле можно на личном приеме во Дворце бракосочетания № 1. Для этого необходимо только оплатить госпошлину в размере 350 рублей. Для пар, которые планируют пожениться, на портале mos.ru открыт спецпроект "Новые адреса счастья" https://www.mos.ru/city/projects/svadba.