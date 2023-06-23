В Думу внесли проект о расширении полномочий членов ЦИК с правом совещательного голоса

Авторы инициативы считают, что предложенные изменения повысят уровень общественного и партийного контроля за проведением выборов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Депутаты думской фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, предоставляющий членам избирательных комиссий с правом совещательного голоса в ЦИК и избиркомах регионов полномочия по ознакомлению с документами и материалами нижестоящих комиссий. Документ опубликован в пятницу в базе данных Думы.

Изменения предлагается внести в статью 29 закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", которая содержит нормы о статусе членов комиссии. Сейчас члены комиссии с правом совещательного голоса обладают некоторыми полномочиями членов комиссии с правом решающего голоса. В частности, они вправе выступать на заседании комиссии, вносить предложения по вопросам, отнесенным к компетенции соответствующей комиссии, могут знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными с выборами или референдумом.

В пояснительной записке к законопроекту парламентарии напомнили, что в 2022 году институт членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса был упразднен в окружных, территориальных и участковых комиссиях.

"В соответствии с действующим законодательством члены комиссии с правом совещательного голоса остаются только на уровне ЦИК России и избирательных комиссий субъектов РФ. Учитывая данное обстоятельство, проектом федерального закона предлагается предоставить право членам комиссии с правом совещательного голоса знакомиться с документами и материалами нижестоящих комиссий <…>, непосредственно связанными с выборами, референдумом, включая документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях, получать копии этих документов и материалов <…>, требовать заверения указанных копий", - указано в материалах.

В соответствии с действующим законодательством такие полномочия имеет член комиссии с правом решающего голоса.

По мнению авторов инициативы, предложенные изменения повысят уровень общественного и партийного контроля за проведением выборов.