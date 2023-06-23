В Турции отменили ограничения по времени музыкальных трансляций

Их вводили в период пандемии

АНКАРА, 23 июня. /ТАСС/. Власти Турции отменили введенные в период пандемии ограничения по времени для музыкального вещания в общественных местах по всей стране. Об этом в пятницу сообщил в Twitter Профсоюз музыкальных комментаторов.

"Введенные в пандемию ограничения для музыкальной индустрии сняты по всей Турции. Благодарим соответствующие министерства и лиц, которые внесли вклад в это важное решение", - говорится в сообщении профсоюза. Ограничения касались музыкального вещания, трансляций, выступлений в общественных местах и на мероприятиях. С 1 июля 2021 года было запрещено транслировать музыку через усиливающую аппаратуру или выступать вживую перед публикой после полуночи. Эта мера коснулась в первую очередь музыкальных клубов, концертных площадок, ресторанов и других подобных заведений, где собирались люди. Больше всего от ограничений страдали курортные регионы.

Впоследствии время начала действия запрета на музыку перенесли на час ночи. С текущего года власти постепенно начали выводить из-под ограничений основные курортные зоны: Анталью, Белек, Сиде, Измир. Теперь же дискотеки, концерты и другие мероприятия, которые предполагают музыкальное сопровождение и большое число участников, могут продолжаться на протяжении всей ночи.

Представители турсектора Турции уже долгое время пытались убедить власти отказаться от этих ограничений, объясняя это тем, что индустрия развлечений для туристов крайне страдает от таких правил, в том числе и потому, что многие гости специально приезжают на курорты на один-два дня в расчете отдохнуть на дискотеке или подобном мероприятии.