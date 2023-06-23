В Белгороде закрыли ковидный госпиталь

Решение приняли в связи со снижением числа госпитализаций в регионе

БЕЛГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Инфекционный центр горбольницы №2 в Белгороде, рассчитанный на 180 коек, закрыли из-за снижения числа пациентов с COVID-19, которым требуется госпитализация. Сейчас в медучреждении проходят лечение пациенты с различной терапевтической патологией, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

"Мы перепрофилируем инфекционный центр городской больницы №2 в терапевтический стационар. Здесь смогут проходить лечение пациенты с различной терапевтической патологией, включая заболевания сердечно-сосудистой системы, легких, почек, а также пациенты с неврологическими заболеваниями", - написал Иконников.

По его словам, количество пациентов с COVID-19, которым требуется госпитализация, значительно снизилось, и чтобы улучшить доступность медицинской помощи по терапевтическому профилю, было принято решение перепрофилировать инфекционный центр. "В настоящее время на базе инфекционного центра подготовлено три терапевтических отделения, в которых развернуто в общей численности 180 коек", - сообщил глава регионального Минздрава

Иконников добавил, что, если пациентам, инфицированным COVID-19, потребуется лечение в условиях стационара, они будут госпитализированы в аналогичный инфекционный центр в Старом Осколе.