Трутнев наградил лауреата первой спецсессии премии "Дальний Восток" имени Арсеньева

Им стал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в номинации "Судьба человека на СВО"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев наградил в пятницу лауреата первой специальной сессии премии "Дальний Восток" имени В. К. Арсеньева. Им стал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в номинации "Судьба человека на СВО", передает корреспондент ТАСС.

В феврале 2023 года было принято решение об учреждении специальной сессии премии для поощрения авторов произведений, связанных с СВО.

"Президент России Владимир Владимирович Путин ранее объявил, что развитие Дальнего Востока является приоритетным в ближайшие годы. Очевидно, если мы не будем рассказывать о Дальнем Востоке, люди не будут знать о нем и, соответственно, не будут участвовать с нами в этом развитии. Мы учредили литературную премию имени Владимира Клавдиевича Арсеньева, чтобы поддержать людей, которые пишут про Дальний Восток. Когда началась специальная военная операция, возникло понимание, что только Дальним Востоком ограничиться уже не получится. Сейчас многие журналисты пишут про специальную военную операцию, бывают там, пишут искренне, я сам часто бываю в Донецкой Народной Республике. То, что читаю, перекликается с тем, что вижу на местах. Когда приезжаешь в зону СВО, жизнь поворачивается другими гранями, а когда возвращаешься - думаешь, что эта другая реальность должна влиять на то, что происходит здесь", - сказал Трутнев.

Он также отметил, что возникает "новый слой литературы", потому что история и литература тесно связаны. С декабря 2013 по май 2014 года Дмитрий Стешин работал на территории Славянска. За свои заслуги Стешин неоднократно становился лауреатом ряда премий, в том числе Национальной премии печатной прессы "Искра" в номинации "Расследование" (2010), награжден рядом медалей, включая медаль "Участнику военной операции в Сирии" (вручена 17 апреля 2016 года) за высокий профессионализм и объективность в освещении военной операции в Сирийской Арабской Республике.

О премии

Учредители специальных сессий отошли от общепринятых канонов оценки произведений по форматам, обозначив что каждая номинация - это в первую очередь смысл, независимо от формата подачи. Это может быть очерком, блогом, фотографией и другими форматами.

Первая специальная сессия включает в себя четыре номинации: "Судьба человека на СВО. Как становятся героями" (реальные истории людей, резко изменивших свою жизнь и пошедших на защиту страны); "Ждем тебя!" (истории семей защитников Родины); "Шаги к победе" (истории переформатирования предприятий, открытия новых производств); "За регулярное освещение специальной военной операции" (специальная номинация от Юрий Трутнева). Секретариат премии отобрал по 10 работ для каждой номинации, после чего жюри оценивало эти работы. Победители получат сертификат на 500 тыс. рублей.

Премия удостоена имени выдающегося русского путешественника, географа, этнографа, писателя, внесшего значительный вклад в изучение и развитие Дальнего Востока - Владимира Клавдиевича Арсеньева. За четыре сезона на соискание премии поступило более 500 заявок от писателей из 24 субъектов РФ.