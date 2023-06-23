Массовые захоронения в Донбассе квалифицируют как военные преступления ВСУ

По данным экспертов, в Мариуполе и окрестностях есть несколько локаций, в которых могут быть захоронены мирные жители

ДОНЕЦК, 23 июня. /ТАСС/. Массовые захоронения мирных жителей в Донбассе по итогам следственных мероприятий в 100% случаев квалифицируют как военные преступления Вооруженных сил Украины. Об этом в пятницу ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова, комментируя обнаруженную несколько дней назад могилу под Мариуполем.

"Могу сказать из практики, что по результатам следственных действий в 100% случаев данные факты квалифицируются как военные преступления со стороны представителей вооруженных формирований Украины", - сказала омбудсмен.

Очередное захоронение было обнаружено местными жителями к северо-западу от Мариуполя. В четверг, 22 июня, тела были эксгумированы. По сообщению корреспондента ТАСС, присутствовавшего во время эксгумации, погибшие были одеты в теплую одежду и обувь. Эксперты склоняются к мысли, что они могли погибнуть при попытке эвакуироваться из города, когда там начались первые бои.

Как рассказали ТАСС работающие на месте судебно-медицинские эксперты, время гибели, предположительно, конец февраля - начало марта 2022 года. Однако, установить точный период смерти и ее причины, а также, возможно, идентифицировать тела, получится только после проведения судебно-медицинской экспертизы.

В свою очередь, как уточнила омбудсмен, аппарат аккумулирует информацию о стихийных захоронениях. По факту обнаружения каждого из них возбуждается уголовное дело.

По словам экспертов, в Мариуполе и окрестностях есть еще несколько локаций, в которых, предположительно, могут быть захоронены мирные жители. Работа по поиску и эксгумации тел в регионе продолжается.

Мариуполь был освобожден в апреле 2022 года в ходе специальной военной операции, при этом часть группировки Вооруженных сил Украины была заблокирована в промзоне металлургического комбината "Азовсталь". 20 мая Минобороны РФ сообщило о сдаче в плен почти 2,5 тыс. заблокированных на заводе украинских боевиков и завершении операции освобождения города.