Член ОП Красноруцкий покинул пост председателя Российского союза молодежи

Он принял соответствующее решение после устроенного им дебоша

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Член Общественной палаты (ОП) РФ Павел Красноруцкий покидает пост председателя Российского союза молодежи (РСМ) после устроенного им дебоша. О своем решении он сообщил в понедельник на странице в сети "ВКонтакте".

"Я принял решение о досрочном сложении полномочий председателя РСМ на внеочередном съезде РСМ. Это моя личная позиция и инициатива. Считаю, что организация достигла высокого уровня развития, и за эти годы сформировалась сильная команда, способная дальше развивать РСМ", - написал Красноруцкий.

Ранее в отношении Красноруцкого был составлен протокол о мелком хулиганстве после пьяного дебоша на борту самолета, летевшего из Ханты-Мансийска в Москву, сообщили в правоохранительных органах ТАСС. Как отметил собеседник агентства, член ОП нецензурно высказывался в отношении бортпроводников и отказывался выполнить их требования .