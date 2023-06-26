Spiegel сообщил о взломе учетных записей электронной почты членов правления СДПГ

Как уточнило издание, в руководстве партии утверждают, что хакерские атаки были совершены из России

БЕРЛИН, 26 июня. /ТАСС/. Хакеры взломали учетные записи электронной почты членов правления Социал-демократической партии Германии (СДПГ), в ее руководстве утверждают, что атаки были совершены из России. Об этом сообщило в понедельник издание Der Spiegel.

По его данным, кибернападение было совершено еще в январе, злоумышленники воспользовались тогда уязвимостью в системе безопасности Microsoft. СДПГ известила об инциденте Федеральное ведомство по безопасности информационной техники ФРГ и Федеральное ведомство по охране конституции (контрразведка).

Атака затронула "однозначное число" почтовых ящиков членов правления. "Нельзя исключать, что произошла утечка данных из отдельных почтовых ящиков", - заявила изданию представитель СДПГ. Генеральный секретарь партии Кевин Кюнерт утверждал, что "есть серьезные основания говорить, что атака была совершена из России". Доказательств он, однако, не привел.

Как сообщал Der Spiegel, летом 2022 года хакеры получили доступ к аккаунтам сопредседателей "Зеленых" - Рикарды Ланг и Омида Нурипура.

Российская сторона неоднократно отвергала обвинения в причастности к хакерским нападениям в Германии.