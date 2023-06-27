27 июня, 02:19

В Приангарье сняли режим ЧС, введенный после столкновения танкеров на реке Лене

Как сообщил глава региона Игорь Кобзев, ситуация стабилизировалась

ТАСС, 27 июня. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Киренском районе Иркутской области, где на реке Лене столкнулись два танкера, снят из-за стабилизации ситуации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

"Режим ЧС в Киренском районе снят. <…> Жалоб от населения нет, ситуация стабилизировалась", - написал Кобзев.

По его словам, мониторинг состояния воды в Лене будет продолжен.

Режим ЧС в Киренском районе Иркутской области был введен 13 июня после столкновения двух танкеров - "Ерофей Хабаров" и ТР-901 - в районе поселка Алексеевск. ТР-901 стоял на ремонте, второй танкер перевозил 832 тонны бензина, в результате столкновения у него была повреждена одна из емкостей, в которой находилось 138 тонн топлива. Произошла утечка нефтепродуктов, она была устранена в течение 30 минут. На реке были выставлены боновые ограждения, применены сорбенты. По предварительным оценкам, в акваторию попало от 60 до 90 тонн бензина. 

Теги:
РоссияИркутская областьКобзев, Игорь Иванович
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