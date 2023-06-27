Главу Сахалинской области наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Валерий Лимаренко получил награду за заслуги в сфере жилищного строительства, расселение аварийного жилья и "высокое социально-экономическое положение региона"

ТАСС, 27 июня. Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени вручен губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Губернатору Сахалинской области вручен орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. В Кремле 26 июня прошла церемония вручения государственных наград и поощрений президента общественным деятелям, депутатам, сенаторам и губернаторам. Награды в Екатерининском зале Большого кремлевского дворца вручил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко", - говорится в сообщении.

Уточняется, что награждение инициировал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Пресс-служба сообщила, что Лимаренко наградили за заслуги в сфере жилищного строительства, расселение аварийного жилья и "высокое социально-экономическое положение региона".