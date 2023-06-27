В "Артеке" началась смена для детей из пограничных районов Белгородской области

Путевки они получили бесплатно

БЕЛГОРОД, 27 июня. /ТАСС/. Международный детский центр "Артек" принял на отдых 160 детей из приграничных районов Белгородской области. Путевки они получили бесплатно, сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства.

"В "Артеке" стартовала смена для детей из приграничных районов Белгородской области. На седьмую смену этого года "Артек в кадре" в Международный детский центр отправились 160 ребят из нашего региона. Путевки они получили бесплатно. Квоту выделили в Министерстве просвещения России", - говорится в сообщении.

Как отметили в правительстве, программа смены продумана так, чтобы за три недели у детей была возможность принять участие во всех масштабных событиях артековской жизни. Каждый уже выбрал для себя профиль направления деятельности, которой будет заниматься на протяжении смены. "Ребята посетят кружки дополнительного образования и психологические тренинги, будут купаться в море, заниматься спортом и проводить отрядные вечера со своими новыми друзьями и вожатыми", - добавили в пресс-службе.