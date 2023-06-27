На Украине митрополита УПЦ отправили в СБУ из-за российских номеров в телефонной книжке

Телеканал "Общественное" сообщил, что речь задержанным оказался митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем (Кицай)

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и правящего архиерея Криворожской и Никопольской епархии Ефрема (Кицая) передали Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное".

По информации Государственной пограничной службы Украины, сотрудники ведомства провели проверку священника УПЦ, в ходе которой, в частности, выяснилось, что его телефон якобы "был заполнен номерами российских абонентов, а также содержал данные об антиукраинской деятельности". Отмечается, что священнослужителя канонической церкви после проверки передали сотрудникам СБУ.

Телеканал со ссылкой на свои источники в погранслужбе уточнил, что задержанным оказался митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем (Кицай).

На Украине поставлена задача полностью запретить деятельность канонической УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента страны Владимира Зеленского был подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священнослужителей УПЦ выдвигают обвинения в госизмене, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства страны. Рейдеры из раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывают храмы, проводят собрания, на которых принимают решения о переподчинении религиозных общин. Местные власти лишают УПЦ права аренды земли под храмами. Как сообщал 9 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, более 100 общин канонической церкви незаконно переведены в юрисдикцию ПЦУ. Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.