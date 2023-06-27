Французский Институт политических исследований присвоил Меркель звание почетного доктора

В Sciences Po отметили вклад бывшего канцлера ФРГ в развитие германо-французских отношений и "образцовую роль во время миграционного кризиса 2015 года"

ПАРИЖ, 27 июня. /ТАСС/. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель удостоена звания почетного доктора французского Института политических исследований Sciences Po. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

"Присуждая степень почетного доктора Ангеле Меркель, Sciences Po хочет отметить женщину - государственного деятеля с выдающейся карьерой, одну из политических фигур, оказавших наибольшее влияние на европейское строительство после холодной войны", - говорится в сообщении. В нем также отмечается ее большой вклад в развитие германо-французских отношений и "образцовая роль во время миграционного кризиса 2015 года".

В ходе церемонии, которая транслировалась на канале института в YouTube, Меркель поблагодарила руководство учебного заведения за высокую оценку ее работы. Она также отметила важную роль Шарля де Голля и французских лидеров в контексте объединения ГДР и ФРГ, а также укрепления франко-германских отношений. Она напомнила, что за время нахождения на посту канцлера смогла поработать с четырьмя президентами Франции, которые были выпускниками Sciences Po: Жаком Шираком, Николя Саркози, Франсуа Олландом и Эмманюэлем Макроном.

Европейские кризисы и Украина

Экс-канцлер признала, что никто не ожидал того, что произойдет после финансового кризиса 2008 года, когда, по ее словам, возникла угроза для существования зоны евро. Она поделилась и воспоминаниями о пандемии коронавируса и подписании с Макроном договора об укреплении франко-германских отношений.

Также Меркель отметила украинский кризис 2014 года, правда, начав повествование с воссоединения Крыма с Россией, а не государственного переворота на Украине, предшествовавшего ему. "Мы вместе [с Францией] работали в нормандском формате над поиском дипломатического решения, которое было принято в форме соглашения "Минск-2" в феврале 2015 года. Несмотря на постоянные большие сложности при реализации этого соглашения, Украина смогла в последующие годы превратиться в уверенное в собственных силах демократическое государство", - сказала она. Также, по словам экс-канцлера, проведение Россией специальной военной операции "драматически изменило европейскую повестку дня".

"Это лишь некоторые примеры из моих 16 лет работы на посту канцлера, за которые франко-германская связка внесла вклад на благо Европы", - сказала она, выразив убеждение, что совместная работа Парижа и Берлина "удерживает ЕС вместе". Она отметила, что между разными странами Европы порой существуют заметные различия в подходе к решению проблем, но ей всегда удавалось достичь понимания и компромисса. В этом контексте она упомянула вопрос расширения ЕС и сохранение толерантности, особенно в контексте миграционного кризиса.

Меркель стала 28-м человеком, получившим звание почетного доктора Sciences Po. Помимо нее аналогичного звания были удостоены экс-президент Чехии Вацлав Гавел (2009) и нынешний президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (2011). Степень почетного доктора присуждается на основании значительных заслуг соискателя перед наукой или культурой.