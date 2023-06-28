Арабские страны отмечают праздник жертвоприношения Ид аль-Адха

По случаю праздника лидеры государств объявляют амнистии, а участники конфликтов договариваются о перемирии

ДУБАЙ, 28 июня. /ТАСС/. Мусульмане на Ближнем Востоке, как и в других регионах мира, отмечают в среду один из главных исламских праздников Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов). В арабских странах впервые с 2020 года приуроченные к нему мероприятия пройдут без коронавирусных ограничений.

Традиционно утро 10-го дня месяца зуль-хиджа по мусульманскому лунному календарю (приходится в этом году на 28 июня) начинается для верующих с молитвы, после которой они совершают обряд жертвоприношения: закалывают животных, обычно баранов или коров. Эта традиция символизирует приближение человека к Всевышнему и восходит к древнему сказанию об Аврааме, когда Господь послал ему испытание - принести в жертву сына Исмаила. В последний момент Всевышний, увидев решимость и силу веры Авраама, приказал ему зарезать барана.

Праздник жертвоприношения неразрывно связан с завершением хаджа - паломничества к святым местам ислама в городе Мекка в Саудовской Аравии, которое хотя бы раз в жизни должен совершить каждый мусульманин. Более 1,8 млн верующих во вторник провели главный обряд хаджа - стояние на горе Арафат. С заходом солнца они направились в долину Муздалифа в 9 км от Арафата, где проведут ночь. В среду паломники совершат ритуал побивания шайтана камнями (рами аль-джамарат) и завершат хадж заключительным тавафом - семикратным обходом Каабы в Большой (Заповедной) мечети.

В арабских странах по случаю праздника жертвоприношения объявляются длинные выходные. Например, в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии работники частных компаний и государственных ведомств будут отдыхать четыре дня. Для жителей государств региона также организуют различные мероприятия, вечером устраивают праздничный салют. Лидеры арабских стран объявляют амнистии, а участники конфликтов договариваются о перемирии, чтобы дать возможность верующим провести этот день в соответствии с исламскими традициями.