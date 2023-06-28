Кабмин направил президенту РФ идеи по компенсациям обманутым мошенниками клиентам банков

В Центробанке уточнили, что также предлагается обязать банки приостанавливать на два дня переводы "по явно мошенническим операциям"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство России подготовило и передало президенту РФ Владимиру Путину предложения по созданию механизма выплаты банками компенсаций клиентам, пострадавшим от мошенников, сообщили ТАСС в пресс-службе кабмина.

Глава государства поручил правительству совместно с Центробанком к 1 июля представить соответствующие идеи. "Предложения правительства РФ подготовлены и направлены президенту РФ", - сообщили в кабинете министров.

Отмечается, что вопрос совершенствования механизма возврата кредитными организациями своим клиентам похищенных мошенниками денег "предусматривается реализовать в проекте федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О национальной платежной системе" (в части совершенствования механизма противодействия хищению денежных средств)". "Законопроект принят Госдумой в первом чтении [в марте], продолжается его подготовка ко второму чтению", - добавили в кабмине.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ЦБ, документ "обязует банки возмещать сумму перевода в том случае, если он совершил перевод на счет получателя средств, информация о котором содержалась в базе данных Банка России "О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента". Также законопроект предусматривает обязанность банков на два дня приостанавливать переводы по явно мошенническим операциям. "Зачастую человек осознает, что стал жертвой, спустя время, когда отменить перевод и вернуть деньги уже невозможно, потому что самостоятельно провел операцию. Благодаря двухдневному периоду у пострадавшего будет время обдумать и оценить совершаемые действия и отменить перевод", - отметили в пресс-службе Центробанка.