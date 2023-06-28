Детройт и Чикаго стали лидерами в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом

Качество воздуха в городах ухудшилось из-за смога от лесных пожаров в Канаде

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Американские города Детройт (штат Мичиган) и Чикаго (штат Иллинойс) заняли два первых места в мировом рейтинге загрязненности воздуха. Это следует из данных портала IQAir, который публикует антирейтинг качества воздуха.

По состоянию на 20:00 27 июня (03:00 28 июня мск) загрязнение воздуха в Детройте оценивается в 207 баллов, что соответствует "очень нездоровой" ситуации. 178 баллов в Чикаго эксперты считают просто "нездоровыми". На качество воздуха в американских городах повлиял смог от лесных пожаров в Канаде.

На третьем месте находится канадский город Торонто (122 балла), его воздух "нездоровый для чувствительных групп". На четвертом и пятом местах расположились столица КНР Пекин (111 баллов) и столица Катара Доха (102 балла).

Москва занимает 61-е место, загрязненность воздуха в российской столице оценили в 37 баллов. Этот показатель безопасен для здоровья. Его оценивают как "хороший" (от 0 до 50 баллов).