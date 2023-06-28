Число прибывающих в Таиланд туристов из России сократилось до 2 тыс. в день

В течение следующих нескольких месяцев турпоток из РФ может стать меньше в том случае, если произойдет серьезное ослабление рубля, считает президент Ассоциации туристических агентств Таиланда Сисдивачр Чивараттанапорн

БАНГКОК, 28 июня. /ТАСС/. Число российских туристов, прибывающих в Таиланд, сократилось с 4-5 тыс. до 2 тыс. в день на фоне низкого сезона, в то время как произошедший в России 24 июня вооруженный мятеж не повлиял на международные перевозки. Об этом в среду сообщила газета Bangkok Post.

Президент Ассоциации туристических агентств Таиланда Сисдивачр Чивараттанапорн выразил уверенность, что события в России не должны повлиять на объемы продаж в туристической отрасли в течение ближайших нескольких месяцев, если не будет серьезного ослабления рубля. В противном случае, по его словам, "экономические последствия затронут людей со средним уровнем дохода".

Управление по туризму Таиланда поручило своему московскому представительству внимательно следить за ситуацией и изменениями на рынке в краткосрочной перспективе, отмечает издание.

Россия входит в тройку лидеров по числу посетивших Таиланд туристов, с начала 2023 года в королевстве побывали 784 428 российских граждан. Больше всего иностранцев в период с 1 января по 25 июня прибыли в Таиланд из соседней Малайзии - 2 млн, на втором месте по этому показателю оказался Китай - 1,4 млн.

В 2019 году Россия была седьмым по величине туристическим рынком для Таиланда, страну тогда посетили 1,5 млн россиян. В том же году турпоток в королевство достиг рекордного уровня, в общей сложности Таиланд посетили 40 млн иностранных туристов, а на саму туристическую отрасль пришлось 12% ВВП страны.

С 1 октября 2022 года Таиланд отменил все ограничения на въезд и режим ЧП, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции. Минздрав страны ранее постановил, что с начала этого года прибывающим в страну туристам не нужно предъявлять прививочные сертификаты, а также результаты ПЦР- или антигенного тестов.