Курбан айт призывает людей к милосердию, солидарности, добропорядочности и уважению к окружающим, отметил президент Казахстана

АСТАНА, 28 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с праздником Курбан айт (также Курбан-байрам или Праздник жертвоприношения), отметив его роль в укреплении общенационального единства, мира и согласия в республике. Текст поздравления опубликовала пресс-служба главы государства.

"В этой религиозной традиции ярко проявляется суть ислама. Курбан айт призывает людей к милосердию и солидарности, добропорядочности и уважению к окружающим. Эти высокие гуманистические ценности содействуют духовному прогрессу нации, укоренению в обществе ответственности и справедливости. В дни Курбан айта мусульмане тепло поздравляют друг друга, искренне желают благополучия родным и близким, бескорыстно помогают нуждающимся. Этот светлый праздник сближает людей, способствует укреплению общенационального единства, мира и согласия в стране", - подчеркнул лидер страны.

При этом он отметил, что неотъемлемой гранью идентичности жителей Казахстана является отзывчивость и стремление делать добро другим. "Поэтому идеалы Курбан айта глубоко созвучны миропониманию всех граждан, органично вплетены в культурный код нашего народа", - пояснил Токаев.

Президент также пожелал соотечественникам благоденствия и процветания.

Первый день праздника Курбан айт, который отмечают по мусульманскому календарю, в Казахстане является выходным. В этом году он приходится на 28 июня.