На Чукотке ввели карантин по бешенству

Он продлится 60 дней

ТАСС, 28 июня. Карантин по бешенству на 60 дней введен на территории городского округа Анадырь на Чукотке из-за выявленного заболевания у лисы. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале окружного Сельхоза.

"На Чукотке зафиксировали еще один случай бешенства животного. В соответствии с ветеринарными правилами на территории городского округа Анадырь устанавливаются ограничительные мероприятия и вводится карантин сроком на 60 дней", - говорится в опубликованном сообщении.

Случай заболевания бешенством ранее был зафиксирован в городском округе Анадырь. Бешенство выявлено у лисы. Труп дикого животного обнаружили в начале июня в селе Тавайваам.

Специалисты госветслужбы проведут подворный и поквартирный обход для выявления вероятных случаев заболевания бешенством. Непривитые животные или привитые, с момента вакцинации которых прошло 180 дней и более, будут вакцинированы. Животные с подозрением на бешенство будут изолированы в приют на 14 дней карантина. Животные с клиническим признаками бешенства будут изъяты и усыплены.