Токаев поздравил журналистов с Днем работников средств массовой информации

По мнению президента Казахстана, СМИ вносят большой вклад в укрепление партнерства государства и общества

АСТАНА, 28 июня. /ТАСС/. Объективная и взвешенная позиция казахстанских журналистов формирует в обществе устойчивый иммунитет к популизму и провокациям. Об этом говорится в поздравлении президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по случаю Дня работников средств массовой информации.

"Для построения справедливого Казахстана требуется обновление системы ценностей общества и формирование нового качества нашей нации. Ключевую роль в этом призваны сыграть масс-медиа, содействуя укоренению культа труда и знаний, идеалов ответственного гражданина", - отметил лидер страны.

По его словам, средства массовой информации вносят большой вклад в укрепление партнерства государства и общества, выступают действенной площадкой для продуктивного гражданского диалога. "Отечественные журналисты последовательно продвигают прогрессивные идеи, смело поднимают насущные проблемы людей. Объективно и взвешенно освещая события и процессы, СМИ формируют в стране устойчивый иммунитет к популизму и провокациям. Это крайне важная и ответственная миссия", - подчеркнул президент.

Он напомнил, что в основе поступательного развития сферы медиа лежит каждодневный труд журналистов, искренне преданных своему делу. "Журналисты Казахстана - это не только профессионалы с большой буквы, но и люди с твердой гражданской позицией, настоящие патриоты страны", - считает Токаев.