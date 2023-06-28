В хабаровских вузах увеличили количество бюджетных мест для лингвистов

Их количество выросло на 16%

ХАБАРОВСК, 28 июня. /ТАСС/. Вузы в Хабаровском крае в 2023 году примут большее количество бюджетников на направления лингвистики, в том числе по восточным языкам. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела взаимодействия с вузами и научными организациями министерства образования и науки края Алексей Сундуков.

"Министерство образования и науки края ведет работу по подготовке предложений к контрольным цифрам приема на обучение по программам высшего образования, они готовятся на основании прогноза потребности экономики края в профессиональных кадрах, а также возможностей образовательных организаций. По направлению лингвистики количество бюджетных мест для приема увеличено на 16%, принято будет 148 человек", - сказал Сундуков. Речь идет об изучении китайского, японского языков, а также английского, немецкого и других. Сейчас востребованы специалисты со знанием нескольких языков, в том числе восточных.

В Хабаровском крае лингвистов, переводчиков готовят в нескольких вузах. На базе Комсомольского-на-Амуре государственного университета ведется подготовка специалистов по программам "Перевод и переводоведение в сфере туризма", "Специальный перевод", в Дальневосточном государственном университете путей сообщения - "Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере". В Тихоокеанском государственном университете, Амурском гуманитарно-педагогическом государственном университете реализуются программы "Лингвистика", "Перевод и переводоведение". За прошлый учебный год по этим программам обучалось 880 человек. По направлению "Лингвистика" за счет средств федерального бюджета было зачислено 127 абитуриентов.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков ранее в мае на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, говоря о программе развития образования и исследований в области востоковедения и африканистики, высказал мнение, что восточные регионы России должны стать центрами новой системы развития востоковедения.